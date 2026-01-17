Omicidio pensionato Strigno | fermato un 40enne

Un uomo di 40 anni di origine marocchina è stato fermato dai carabinieri in relazione all’omicidio di Mauro Sbetta, 68 anni, trovato senza vita nella sua abitazione a Strigno, in Trentino. L’indagine, ancora in corso, punta a chiarire le dinamiche del fatto e a verificare eventuali motivi alla base del tragico evento.

(Adnkronos) – Un uomo di 40 anni, di origine marocchina, è stato fermato dai carabinieri poiché ritenuto responsabile dell’omicidio di Mauro Sbetta, il magazziniere in pensione di 68 anni trovato morto nella sua abitazione di Strigno, in Trentino. Dopo che ieri è stata eseguita l'autopsia, i carabinieri riferiscono, in una nota, che il 68enne è deceduto "a seguito di un pestaggio che ne cagionava la morte per emorragia intracranica, avvenuto nella propria abitazione di Strigno nella notte tra sabato e domenica". Il decreto di fermo è scattato dopo serrate indagini, che stanno proseguendo, ed è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trento e del Norm-Aliquota Operativa della Compagnia di Borgo Valsugana, coordinati dalla Procura. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

