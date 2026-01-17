Dopo l'omicidio di Franka Ludwig il 2 luglio 2025, emergono nuovi dettagli sulle intenzioni di Emiliano Milza. Secondo le indagini, lo chef avrebbe pianificato di uccidere anche la complice, con l'aiuto della madre 80enne, sostenendo di volerla addormentare per poi eliminarla. Questi sviluppi approfondiscono il contesto di un episodio che rischia di trasformarsi in un percorso criminale più ampio.

Lo chef 50enne, accusato di aver tolto la vita alla donna per intascare il premio dell'assicurazione, aveva pianificato di uccidere anche Simona Hirsch, sua complice nel delitto. Lo rivela un'intercettazione telefonica con la madre 80enne. Con l'anziana Milza accusò la Hirsch. «Ha detto agli inquirenti di aver ucciso Franka e anche che gliel'ho detto io di farla fuori», ma ora «bisogna farla fuori noi, mamma, altrimenti mi tolgono il figlio», un neonato.

© Leggo.it - Omicidio Ludwig, lo chef voleva uccidere anche la complice (con l'aiuto della mamma 80enne): «Io l'addormento e tu l'ammazzi, sennò mi tolgono il figlio»

