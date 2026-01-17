Omicidio di Franca Ludwig a San Godenzo | restano in carcere il compagno e l’amica

Il gip di Firenze ha convalidato il fermo di Emiliano Milza e Simona Hirsch, ritenendoli responsabili dell'omicidio di Franca Ludwig a San Godenzo. I due sono stati quindi posti in carcere, in base a gravi indizi di colpevolezza. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, coinvolge le testimonianze e le indagini in corso per chiarire le modalità e le motivazioni del delitto.

FIRENZE – Il gip di Firenze, per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ha convalidato il fermo e stabilito la misura del carcere per Emiliano Milza e Simona Hirsch. I due sono accusati dell’omicidio di Franka Ludwig, l’estetista tedesca di 52 anni trovata morta ai bordi di una strada sterrata, in un bosco di Castagno d’Andrea a San Godenzo, il 2 luglio 2025. Il giudice ha disposto la misura in carcere per i due indagati considerando concreto il rischio di fuga all’estero e di reiterazione del reato. Milza, secondo quando emerso, stava progettando di partire per l’isola di Capo Verde, mentre la complice sarebbe andata in Spagna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Omicidio di Franca Ludwig a San Godenzo: restano in carcere il compagno e l’amica Leggi anche: Morte di Franca Ludwig a San Godenzo: indagati il compagno e un’amica. Forse una questione di soldi Leggi anche: Omicidio Franca Ludwig, fermati il compagno e l’amica: «Hanno inscenato un incidente per incassare tre milioni di euro di assicurazione» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Svolta nell'omicidio di Franca Ludwig, fermati due fiorentini; Omicidio a San Godenzo, chi è la coppia accusata del diabolico delitto. I retroscena; Omicidio di Franka Ludwig, svolta dopo 6 mesi: in carcere il compagno e l’amica. “Narcotizzata e uccisa per soldi”; “Franca Ludwig uccisa per incassare l’assicurazione da tre milioni”. “Franca Ludwig uccisa per incassare l’assicurazione da tre milioni”. Arrestati compagno e un’amica - La donna tedesca è stata drogata, colpita alla testa con una pietra e investita per simulare un incidente stradale ... ilfattoquotidiano.it

