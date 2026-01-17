Omaggio a Valeria Fedeli donna di valore Il ricordo di Girelli

Il ricordo di Girelli rende omaggio a Valeria Fedeli, donna di grande valore e dedizione. La sua scomparsa ha profondamente colpito il mondo dell’Alta formazione artistico-musicale coreutica, a cui ha sempre prestato attenzione e impegno. La ministra Fedeli sarà ricordata per il suo contributo alla cultura e all’istruzione, lasciando un’eredità di impegno e passione nel settore.

La scomparsa di Valeria Fedeli ha suscitato profondo cordoglio anche nel mondo dell'Alta formazione artistico musicale coreutica (Afam) ai cui problemi il ministro, ovvero "la ministra", come amava essere chiamata, ha dedicato particolare attenzione. Ne ho avuto diretta testimonianza in due occasioni. La prima con la sua presenza da ministra dell'Istruzione alla inaugurazione dell'anno accademico, nel 2017, del Conservatorio Rossini. L'evento peraltro si inseriva nella serie di iniziative per il "Triennio Rossiniano" (dedicato al 150° della morte del compositore). Ascoltò con attenzione la mia relazione, della quale poi mi chiese il testo e nella quale non potevo omettere di elencare un nutrito cahiers de doléances per le tante esigenze di cui il mondo musicale soffriva.

PRESIDENZA REPUBBLICA – QUIRINALE * «MATTARELLA RICORDA VALERIA FEDELI, L’OMAGGIO AL SUO IMPEGNO POLITICO E SINDACALE» - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Valeria Fedeli. agenziagiornalisticaopinione.it

Addio a Valeria Fedeli: Ex Ministra e Battagliera per i Diritti delle Donne - Un omaggio alla vita di Valeria Fedeli, ex ministra e attivista con una lunga carriera di impegno sociale e politico. notizie.it

