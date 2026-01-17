Oltre l' Ice ricordare Waco La battaglia campale americana del 1993

Oltre l'Ice, è importante ricordare Waco, la battaglia del 1993 tra il governo statunitense e il culto dei Davidiani. La situazione si complicò quando figure pubbliche, come Stephen Miller su Fox News, dichiararono l’immunità federale per alcune azioni. Questo episodio rappresenta un momento chiave nella storia delle tensioni tra autorità e gruppi religiosi negli Stati Uniti, evidenziando le sfide delle politiche di sicurezza e libertà.

L'assedio iniziato da Fbi e Atf, il Bureau per gli alcolici, il tabacco e le armi: cinquantuno giorni d’inferno terminati con ottantasei morti, tra cui oltre quaranta bambini. Oggi l'agenzia di contrasto all’immigrazione clandestina viene paragonata alla Gestapo, e il rischio di alimentare un altro mostro è dietro l'angolo La situazione inizia a sfuggire di mano quando da un lato Stephen Miller su Fox Tv proclama la completa immunità federale per le azioni poste in essere dagli agenti dell’Ice mentre dall’altro Joe Rogan nel suo seguitissimo e influente podcast si domanda: “Stiamo davvero diventando la Gestapo?”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Oltre l'Ice, ricordare Waco. La battaglia campale americana del 1993 Leggi anche: La battaglia campale di Tutolo in strada con i cittadini: “Senz'acqua siamo morti, finora soldi a chiacchiere” Leggi anche: LIVE Cobolli-Munar, Italia-Spagna Coppa Davis 2025 in DIRETTA: sarà un’altra battaglia campale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Oltre l'Ice, ricordare Waco. La battaglia campale americana del 1993 - L'assedio iniziato da Fbi e Atf, il Bureau per gli alcolici, il tabacco e le armi: cinquantuno giorni d’inferno terminati con ottantasei morti, tra cui oltre quaranta bambini. ilfoglio.it

Il primo cittadino Battaglia: «Oltre che come uomo di legge, voglio ricordare personalmente il suo impegno politico nel ruolo di segretario provinciale della Democrazia Cristiana» - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.