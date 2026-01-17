Oltre 4,3 milioni di euro per le imprese messinesi | approvate le graduatorie di ImpresaNET e MadeInME

Il Comune di Messina ha approvato le graduatorie delle iniziative “Impresa.NET” e “MadeInME”, destinando oltre 4,3 milioni di euro alle imprese locali. Questa fase della strategia di supporto al tessuto produttivo cittadino, finanziata dai fondi PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, mira a rafforzare l’economia e favorire lo sviluppo imprenditoriale nel territorio.

Il sindaco Basile e l'assessore Finocchiaro: "Una iniezione di fiducia e liquidità per 96 realtà imprenditoriali. Questi bandi sono parte di una strategia più ampia che include sgravi fiscali e nuovi avvisi in arrivo" Il Comune di Messina completa la prima fase della manovra di sostegno al tessuto produttivo locale finanziata con i fondi PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Con due distinti provvedimenti dirigenziali siglati oggi (n. 309 e n. 312), il Dipartimento Servizi alle Imprese ha approvato le graduatorie provvisorie relative agli avvisi pubblici "Impresa.NET" e "MadeInME" L'operazione immette nel sistema economico cittadino risorse a fondo perduto per un totale complessivo di 4.

