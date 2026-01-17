Olimpiadi invernali al via con Edo e Beatrice tedofori della rinascita

Le Olimpiadi invernali sono ufficialmente iniziate, con Edo e Beatrice come tedofori simbolo di speranza e rinascita. Edo sta ritornando alla normalità dopo aver affrontato una malattia rara, mentre Beatrice, nonostante la disabilità, continua a perseguire il suo sogno di atleta. Le loro storie rappresentano la forza di volontà e il valore della resilienza, esempi di come lo sport possa essere un veicolo di rinascita e ispirazione.

LE STORIE. Sono i tedofori della rinascita: una perché sta recuperando una vita normale dopo essere stata preda di una malattia rara; l’altro perché, nonostante la disabilità, non ha mai rinunciato ad essere atleta. Beatrice Testa, 22 anni, di Zandobbio, aveva un’esistenza come tante: era studentessa di Diritto per l’Impresa all’Università di Bergamo, praticava sport e guardava al futuro. A dicembre 2023, però, i primi segnali: un forte mal di testa e mal di stomaco che sembravano passeggeri. La situazione precipita improvvisamente con convulsioni. Da lì l’inizio di un incubo. Le viene diagnosticata una encefalite autoimmune da anticorpi anti-recettori Nmda, una malattia rara che provoca una grave infiammazione del cervello. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Olimpiadi invernali al via con Edo e Beatrice, tedofori della rinascita Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina, l'allenatore della Igor Lorenzo Bernardi tra i tedofori dei Giochi invernali 2026 Leggi anche: Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Emma Colletti fra i tedofori Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Olimpiadi invernali al via con Edo e Beatrice, tedofori della rinascita. Olimpiadi, nel Lecchese la vera sfida si chiama traffico - Tra rotatorie quasi terminate e lavori bloccati, il punto sulla viabilità del territorio su cui oltre al normale flusso di auto si sommerà il traffico turistico di Milano Cortina. rainews.it

OLIMPIADI INVERNALI È il giorno della Torcia nel Lodigiano, Kelly Doualla l’ha portata a Pavia. La nostra diretta, foto e video da tutto il territorio - IL FUOCO DI OLIMPIA Il viaggio della Fiamma passa questo venerdì 16 gennaio a Lodi, Casalpusterlengo e Codogno ... ilcittadino.it

Com’è che esistono le Olimpiadi invernali - Quando si pensa alle Olimpiadi invernali – quelle di Milano Cortina inizieranno il 6 febbraio – a volte si sottovaluta un fatto notevole: sono diventate un evento sportivo tra i più seguiti al mondo ... ilpost.it

#17gennaio È il giorno della tappa bresciana della Fiamma delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. I tedoforo partiranno alle 18 da via Trivellini e, seguendo un percorso lungo 5 chilometri, arriverà alle 19.30 in piazza Vittoria, dove verrà acceso il brac - facebook.com facebook

Manca 1 mese all’inizio delle Olimpiadi Invernali #MilanoCortina2026. 4 anni fa, Bing Dwen Dwen e Shuey Rhon Rhon hanno accompagnato #Beijing2022, diventando simboli molto amati. Li ricordate ancora #Olympics #OlympicSpirit #BeijingToMila x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.