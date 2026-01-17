Olimpiadi 2026 | cantieri mostre in arrivo e gli sport su ghiaccio da provare Ma Milano è ancora freddina

A meno di tre settimane dall’inizio delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina, si intensificano i lavori nei cantieri e si preparano esposizioni e attività sportive su ghiaccio. Nonostante l’entusiasmo per l’evento, Milano resta fredda e ancora poco coinvolta nell’atmosfera olimpica, mentre le città si preparano a ospitare le competizioni che prenderanno il via il 6 febbraio a San Siro.

Milano, 17 gennaio 2026 – Meno venti giorni (19 in realtà.) alla cerimonia che aprirà le Olimpiadi Invernali, in programma la sera del 6 febbraio a San Siro. E Milano si sta preparando ad accogliere un evento che - benché in condivisione con la Valtellina e Cortina - si prevede porterà in città circa 800mila persone. Per quanto riguarda le opere in programma, messo in archivio il Villaggio Olimpico (inaugurato a fine settembre 2025) e le due arene del ghiaccio di Rho e Assago, resta da ultimare “solo“ il grande palazzetto di Santa Giulia, per il quale bisognerà un po’ arrangiarsi tra rattoppi per camuffare lavori ancora in corso e viabilità provvisoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

