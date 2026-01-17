Olimpia Milano | risposta di carattere a Tortona e settimo successo consecutivo

L'Olimpia Milano si impone con autorità nella trasferta di Tortona, conquistando il settimo successo consecutivo con il punteggio di 78-87. La vittoria permette ai meneghini di rispondere prontamente alle sfide di alta classifica, avvicinandosi alle prime posizioni insieme a Bologna e Brescia. Un risultato che testimonia la continuità di prestazioni della squadra, mantenendo viva la corsa ai vertici del campionato.

Tortona (Alessandria) - L’ Olimpia risponde subito presente e vice sul campo della Bertram Tortona per 78-87 ribaltando anche il confronto diretto con i piemontesi (oltre a raggiungere per almeno una sera Bologna e Brescia in testa). Settimo successo consecutivo per i biancorossi che fanno il vuoto in un terzo periodo giocato alla perfezione dopo un primo tempo di basket-champagne ad alto punteggio. Poi l’11-22 dal 20’ al 30’ è lo spartito perfetto, tra difesa solida e attacco brillante per fare il parziale che spacca la partita (ancora di più il maxi-break di 2-19 a cavallo tra 3° e 4° quarto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

