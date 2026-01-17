Oggi in campo l’Eccellenza Prime sfide della giornata

Oggi torna in campo l’Eccellenza, con le prime partite della giornata nel girone B. Tra gli incontri in programma, spicca l’anticipo tra Valentino Mazzola Siena e Certaldo, previsto alle 14. Questa giornata segna l’inizio delle sfide stagionali, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire da vicino le prime prestazioni delle squadre. Un momento importante per il campionato, che si apre con impegno e determinazione.

Pronta a tornare in campo anche l’Eccellenza, che già oggi vedrà le prime partite della giornata: è il caso del girone B che presenta due anticipi, tra cui quello tra Valentino Mazzola Siena e Certaldo, in programma oggi alle 14.30 al ‘Ceccarelli’. Stagione ormai sfuggita di mano ai viola, ancorati all’ultimo posto con un solo punto all’attivo, che cercano però un moto d’orgoglio contro una compagine in piena lotta per la zona play-off. Tutto in contemporanea, invece, il turno del girone A valevole per la quarta giornata del girone di ritorno: situazione ancora molto condensata in mezzo alla classifica, con Fucecchio e Real Cerretese appaiate a 28 punti che avranno due bei colpi per entrare nelle zone calde della graduatoria, occupate al momento da Belvedere e Sporting Cecina (impegnate entrambe in trasferta), che distano solo tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

