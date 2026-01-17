Offerte Robot Aspirapolvere | Roborock Saros 10R crolla di 500€ e sconti shock al 72%

Le offerte sui robot aspirapolvere sono un’opportunità da considerare, specialmente in questo periodo di fine stagione. Tra le promozioni in corso, il Roborock Saros 10R registra uno sconto di 500 euro, con sconti fino al 72%. Gennaio rappresenta un momento di stabilizzazione dei prezzi, prima delle novità che arriveranno con il mercato della domotica nei prossimi mesi.

Chi segue il mercato della domotica sa che gennaio è solitamente un mese di “assestamento”. I prezzi tornano di listino dopo il Natale e le novità del CES di Las Vegas devono ancora arrivare sugli scaffali. Ma quest’anno, Amazon ha deciso di sorprendere tutti con una mossa inaspettata. Tra le offerte robot aspirapolvere apparse nelle ultime ore, ce n’è una che sta facendo il giro dei gruppi Telegram di appassionati: il Roborock Saros 10R, il gioiello ultra-sottile del brand, ha subito un taglio prezzo netto di 500 euro.Non stiamo parlando di un modello vecchio da smaltire, ma di una delle tecnologie più avanzate del 2026, progettata per risolvere l’eterno problema dei robot: lo spessore. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

