Offerta a sorpresa della Roma per un calciatore azzurro!
Roma presenta un’offerta a sorpresa per un calciatore azzurro, suscitando attenzione tra gli appassionati. Nel frattempo, il calciomercato invernale del Napoli si svolge sotto il vincolo di un blocco che impone alla società di Aurelio de Laurentiis di limitare le operazioni a saldo zero, influenzando le strategie di mercato e le trattative in corso.
Il calciomercato invernale del Napoli è fortemente caratterizzato dal blocco imposto che obbliga la società di Aurelio de Laurentiis a operare a saldo zero. In tal senso, prima di vedere operazioni onerose in entrata, sarà necessario fare delle uscite. Lorenzo Lucca è uno dei nomi più indiziati a favorire questa condizione, ma nelle ultime ore il Corriere dello Sport rilancia anche l’indiscrezione di una possibile cessione di Noa Lang. In particolare, sarebbe la Roma la squadra interessata all’acquisto dell’ex PSV per un’operazione che non sarebbe comunque molto semplice visto l’elevato costo del suo cartellino. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
