Odontoiatri Almini nella formazione continua nazionale

Gli odontoiatri italiani sono chiamati a mantenere alta la qualità professionale attraverso la formazione continua. L’organismo ministeriale promuove iniziative per condividere conoscenze ed esperienze, favorendo un aggiornamento costante. L’obiettivo è accompagnare i professionisti nel percorso di innovazione e adattamento ai rapidi cambiamenti del settore odontoiatrico, garantendo standard elevati di cura e competenza.

È l’obiettivo della Commissione nazionale per la formazione continua, l’organismo del ministero della Salute che ha il compito di supervisionare e coordinare le attività dell’Ecm, appunto l’«educazione continua in medicina», l’obbligo formativo cui sono tenuti i professionisti sanitari. Dallo scorso novembre, tra i componenti dell’organismo – insediato presso l’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – c’è anche il bergamasco Stefano Almini, presidente della Commissione albo odontoiatri (Cao) dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bergamo, da lungo tempo impegnato anche nell’ambito della formazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Odontoiatri, Almini nella formazione continua nazionale Leggi anche: Formazione continua e tutele per autonomi: la guida aggiornata Leggi anche: Formazione continua: Fondimpresa incontra le aziende catanesi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Odontoiatri, Almini nella formazione continua nazionale. Odontoiatri, Almini nella formazione continua nazionale - Condividere conoscenze ed esperienze, guardare all’innovazione, tenere il passo dei cambiamenti. ecodibergamo.it

Asl Roma 1 e Università Campus Bio-Medico insieme per odontoiatria del futuro - Innovazione tecnologica, ricambio generazionale, mantenimento dei livelli qualitativi: sono le principali sfide dell'odontoiatria italiana, da affrontare sin dagli anni della formazione universitaria ... adnkronos.com

Medici: dai crediti ai bonus ecco le ultime novità sulla formazione continua - Pertanto è opportuno che i medici si colleghino alla propria area nel sito internet www. ilsole24ore.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.