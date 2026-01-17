Oblio oncologico | l’Ivass chiede alle compagnie assicurative di adeguarsi il commento delle associazioni
L’IVASS ha richiesto alle compagnie assicurative di conformarsi alla legge sull’oblio oncologico, approvata in Italia a dicembre 2023. Questa normativa mira a garantire a chi ha superato un tumore di accedere alle polizze assicurative senza discriminazioni, contribuendo a un più equo trattamento nel settore. Le associazioni esprimono il loro punto di vista, sottolineando l’importanza di un’applicazione efficace di questa normativa per tutelare i diritti dei cittadini.
Un’altra tessera va a comporre il puzzle dell’ oblio oncologico. L’ Ivass ha chiesto alle compagnie assicurative di adeguarsi alla legge sull’ oblio oncologico, approvata in Italia nel dicembre del 2023, per consentire a chi ha superato un tumore di accedere alle polizze senza discriminazioni. Con questo nuovo provvedimento Ivass chiede a compagnie e intermediari assicurativi di aggiornare la documentazione precontrattuale tenendo conto della legge. “Accogliamo con grande soddisfazione il provvedimento Ivass n. 169 del 15 gennaio che recepisce in modo puntuale e sostanziale molte delle osservazioni che Favo e Fiagop avevano presentato congiuntamente, durante la consultazione pubblica del gennaio 2025, nell’interesse delle persone guarite da tumore”, dice a LaSalute di LaPresse Elisabetta Iannelli, avvocato e segretaria generale di Favo, la Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Ivass stringe sull’oblio oncologico: stop alle discriminazioni
Leggi anche: Ivass emanana norme attuazione diritto oblio oncologico su assicurazioni
Ivass alle assicurazioni, adeguarsi alla legge sull'oblio oncologico - L'Ivass chiede alle compagnie assicurative di adeguarsi alla legge sull'oblio oncologico per consentire a chi ha superato una malattia oncologica di accedere alle polizze senza discriminazioni. ansa.it
Oblio oncologico, cittadini finalmente liberi dal tumore anche nelle polizze assicurative - Dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni le nuove regole presto in vigore per garantire che chi ha superato un tumore possa accedere alle polizze senza discriminazioni scongiurando il rischi ... ilsole24ore.com
IVASS * OBLIO ONCOLOGICO: «STOP A RICHIESTE ED USO DI DATI SANITARI PER CHI È GUARITO» - L’IVASS emana il Provvedimento di attuazione della Legge sul diritto all’oblio oncologico (legge 7 dicembre 2023, n. agenziagiornalisticaopinione.it
Oblio oncologico, cittadini finalmente liberi dal tumore anche nelle polizze assicurative ilsole24ore.com/art/oblio-onco… x.com
Oblio oncologico: cittadini liberi dal tumore anche nei rapporti con banche e assicurazioni Articolo completo su NurseNews.eu - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.