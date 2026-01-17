L’IVASS ha richiesto alle compagnie assicurative di conformarsi alla legge sull’oblio oncologico, approvata in Italia a dicembre 2023. Questa normativa mira a garantire a chi ha superato un tumore di accedere alle polizze assicurative senza discriminazioni, contribuendo a un più equo trattamento nel settore. Le associazioni esprimono il loro punto di vista, sottolineando l’importanza di un’applicazione efficace di questa normativa per tutelare i diritti dei cittadini.

Un’altra tessera va a comporre il puzzle dell’ oblio oncologico. L’ Ivass ha chiesto alle compagnie assicurative di adeguarsi alla legge sull’ oblio oncologico, approvata in Italia nel dicembre del 2023, per consentire a chi ha superato un tumore di accedere alle polizze senza discriminazioni. Con questo nuovo provvedimento Ivass chiede a compagnie e intermediari assicurativi di aggiornare la documentazione precontrattuale tenendo conto della legge. “Accogliamo con grande soddisfazione il provvedimento Ivass n. 169 del 15 gennaio che recepisce in modo puntuale e sostanziale molte delle osservazioni che Favo e Fiagop avevano presentato congiuntamente, durante la consultazione pubblica del gennaio 2025, nell’interesse delle persone guarite da tumore”, dice a LaSalute di LaPresse Elisabetta Iannelli, avvocato e segretaria generale di Favo, la Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Oblio oncologico: l’Ivass chiede alle compagnie assicurative di adeguarsi, il commento delle associazioni

Leggi anche: Ivass stringe sull’oblio oncologico: stop alle discriminazioni

Leggi anche: Ivass emanana norme attuazione diritto oblio oncologico su assicurazioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ivass alle assicurazioni, adeguarsi alla legge sull'oblio oncologico - L'Ivass chiede alle compagnie assicurative di adeguarsi alla legge sull'oblio oncologico per consentire a chi ha superato una malattia oncologica di accedere alle polizze senza discriminazioni. ansa.it