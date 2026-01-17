Nuovo palazzetto dello sport verso le fasi finali del collaudo Nei prossimi mesi l' apertura ufficiale

Il nuovo palazzetto dello sport si avvicina alla fase finale del collaudo, con l’ultimazione delle strutture esterne, della piazza e dell’impianto di illuminazione. Nei prossimi mesi, dopo il rilascio delle autorizzazioni da parte dei vigili del fuoco e degli allacciamenti necessari, sarà possibile programmare l’apertura ufficiale. Il progetto prosegue secondo i tempi stabiliti, per offrire una struttura moderna e funzionale alla comunità.

Palazzetto dello sport, verso le fasi finali del collaudo. “Come da cronoprogramma, dopo aver ultimato tutta la parte strutturale esterna, la piazza esterna e anche l’impianto di illuminazione, ora siamo in attesa del parere dei vigili del fuoco e di alcuni allacci di Hera e poi potremo procedere con l’ultimo step della procedura di collaudo, quella che certifica la conformità dell’opera al progetto - spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni -. Sul fronte delle dotazioni sportive, stiamo aspettando che arrivino le reti da canestro e da pallavolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Ispezione, manutenzione e collaudo: ecco tutte le chiusure delle tangenziali di Milano nei prossimi giorni Leggi anche: Meldola, nuovo look per il Palazzetto dello Sport La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. San Clemente stanzia un milione per il nuovo palasport in via Cerro; Milano Cortina 2026, la corsa verso le Olimpiadi: 'dentro' il debutto dell'Arena Santa Giulia; Svolta AreNapoli, 'via libera' dalla Regione per il nuovo palaeventi al Centro Direzionale; Dopo l'alluvione del 2023, Sant'Agata sul Santerno ora ha di nuovo un palazzetto dello sport. Lamezia, il 19 gennaio cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport - Lamezia Terme – 'Con l’inaugurazione del nuovo Palasport di località Stretto, prevista per lunedì 19 gennaio alle ore 18. lametino.it

Nasce un nuovo ’tempio’ dello sport. Il padiglione B diventa comunale. Pioggia di soldi per il futuro palazzetto - Palazzo civico investe 4,2 milioni di euro della Regione e stanzia altri fondi per far partire i lavori dei campi. lanazione.it

Icierre Lamezia e Rhegion questa sera nel nuovo palasport per la finale regionale di Coppa Italia - La dodicesima edizione della Final Four di Coppa Italia C5 sbarca nel nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme, con previste oggi pomeriggio le finali per quanto riguarda la sezione maschile e ... lameziainforma.it

Una vera e propria settimana dedicata allo sport, denominata Open Week, al via lunedì 19 gennaio con l’inaugurazione ufficiale del nuovo palazzetto e che culminerà, per l’appunto, con la massima competizione nazionale di Para-Archery - facebook.com facebook

Bucchi: "Per il salto di qualità serve il palazzetto nuovo" rainews.it/tgr/puglia/vid…. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.