Nuovo Museo del Territorio partita la prima fase dei lavori di restauro e riallestimento

È iniziata la prima fase dei lavori di restauro e riallestimento del Museo del Territorio di Foggia. Questo intervento mira a valorizzare il patrimonio culturale della Puglia, preservando la storia e l’identità della regione. Il restauro contribuirà a rendere il museo un punto di riferimento per la tutela e la promozione della memoria collettiva della Capitanata, offrendo un nuovo spazio dedicato alla cultura e alla conoscenza del territorio.

Un nuovo capitolo si apre per il patrimonio culturale della Puglia con l'avvio della prima fase dei lavori di restauro e riallestimento del Museo del Territorio di Foggia, un luogo che rappresenta la storia, l'identità e la memoria collettiva della Capitanata che si trasformerà in uno spazio più accessibile, inclusivo e innovativo, aperto a tutta la comunità. L'intervento è finanziato dal progetto europeo Interreg Creativity – Cultural & Creative Industries for a South Adriatic Identity (Programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027) e dai fondi Pnrr (Missione 1, Componente 3, Misura 1, Investimento 1.

