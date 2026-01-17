Nuovo certificato digitale Ue per la pesca Princi | Tutela pescatori e biodiversità

L’Unione Europea ha introdotto un nuovo sistema digitale di certificazione per i prodotti ittici, mirato a contrastare la pesca illegale e a preservare la biodiversità marina. Questa iniziativa, commentata da Princi, rappresenta un passo importante per la tutela dei pescatori e degli ecosistemi marini, garantendo maggiore trasparenza e sostenibilità lungo tutta la filiera.

L’Unione Europea compie un passo decisivo nella lotta alla pesca illegale e nella tutela della biodiversità marina con l’entrata in vigore del nuovo sistema digitale di certificazione dei prodotti ittici. “L’avvio del nuovo schema europeo di certificazione digitale per i prodotti della pesca è un passaggio fondamentale per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e per proteggere la biodiversità marina”. Il certificato digitale di cattura, obbligatorio per tutti i prodotti ittici importati nell’Ue, sostituisce definitivamente il precedente sistema cartaceo, rendendo i controlli più efficienti, trasparenti e uniformi tra gli Stati membri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: GAL Pesca Lazio, al via i fondi FEAMPA per la tutela delle acque: pescatori protagonisti del cambiamento Leggi anche: Intervento per la tutela della biodiversità in Pratomagno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pesca illegale, dall'Ue un nuovo certificato digitale per proteggere la biodiversità; Pesca, nuovo certificato digitale UE: Princi (PPE) celebra la lotta alla pesca illegale; Contrasto alla pesca illegale, Paolillo (FI): «Il certificato digitale Ue costituisce un ulteriore passo verso la tutela dei consumatori» · ilreggino.it; Pesca, Giusi Princi: «Nasce il certificato digitale UE per salvaguardare il settore dalla pesca illegale». Pesca, nuovo certificato digitale UE: Princi (PPE) celebra la lotta alla pesca illegale - È entrato in vigore il 10 gennaio il nuovo sistema europeo di certificazione digitale per i prodotti della pesca, CATCH, un passo fondamentale per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non r ... reggiotv.it

Pesca, Giusi Princi: “Nasce il certificato digitale UE per salvaguardare il settore dalla pesca illegale” - L’avvio del nuovo schema europeo di certificazione digitale per i prodotti della pesca rappresenta un passaggio fondamentale ... ilmetropolitano.it

Certificato digitale UE per salvaguardare il settore dalla pesca illegale, ulteriore passo per la tutela dei consumatori - Paolillo: "La pesca calabrese punta su tracciabilità per garantire qualità, sostenibilità e sicurezza sulle tavole" ... reggiotv.it

