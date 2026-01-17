Lunedì inizia il primo test sul traffico in via Autostrada a Bergamo, con l’introduzione di nuove corsie e un nuovo assetto della carreggiata. I veicoli saranno spostati verso l’esterno, mentre resta da valutare l’eventuale formazione di code. Si tratta di un intervento volto a migliorare la viabilità, con esiti ancora da osservare nel breve termine.

Le incertezze del meteo non hanno rallentato il cantiere di via Autostrada, uno dei nodi più delicati della viabilità cittadina. Dopo lo stop imposto dall’eccessiva umidità del terreno e dall’asfalto bagnato, che aveva impedito la tracciatura della segnaletica orizzontale, la notte scorsa gli operai sono tornati al lavoro per completare il ridisegno della carreggiata. Nel tratto compreso tra gli incroci con via Carnovali e via Spino sono state così disegnate le nuove corsie: due per senso di marcia, secondo l’assetto provvisorio che accompagnerà la circolazione nei prossimi due mesi. Con il completamento della segnaletica e il posizionamento dei new jersey, da sabato entra dunque in vigore una nuova viabilità - con le corsie spostate verso i lati della carreggiata - destinata a rimanere attiva fino alla conclusione del primo lotto dei lavori di riqualificazione, prevista a fine marzo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Nuove corsie in via Autostrada a Bergamo: lunedì il primo test sul traffico

Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, c’è traffico sulle corsie: anche l’Inter punta l’inglese del Genoa, ma non è il primo obiettivo per gennaio. Ultime

Leggi anche: Atletica, marcia verso la rivoluzione delle nuove distanze: il primo test sorride agli italiani, Agrusti e Gabriele vincono

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nuove corsie in via Autostrada a Bergamo: lunedì il primo test sul traffico; Il 12 gennaio iniziano i lavori in via Autostrada: corsie ridotte di notte, il nodo dell'asfalto ghiacciato; Lavori in via Autostrada, dal 12 gennaio corsie ridotte di notte e limite a 30 km/h; Via Autostrada: da lunedì il cantiere per il viale alberato. Cambia la viabilità.

Nuove corsie in via Autostrada a Bergamo: lunedì il primo test sul traffico - Cambia l’assetto della carreggiata, veicoli spostati verso l’esterno. ecodibergamo.it