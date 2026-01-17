Nuova vita per il velodromo di Lanciano | in gestione per 9 anni a un' associazione

Il velodromo “Alessandro Fantini” di Lanciano riprende attività grazie a un accordo tra il Comune e l’associazione “Moreno Di Biase”. La gestione, prevista per nove anni, mira a rilanciare la struttura e promuovere l’attività sportiva nel territorio. La collaborazione, firmata il 14 novembre 2025, rappresenta un passo importante per il recupero e la valorizzazione di un patrimonio locale, offrendo nuove opportunità per gli appassionati di ciclismo e sport in generale.

Il velodromo “Alessandro Fantini” di Lanciano torna finalmente a vita nuova. Il 14 novembre 2025, infatti, è stato siglato il patto di collaborazione condivisa tra il Comune di Lanciano e l’associazione sportiva dilettantistica “Moreno Di Biase” per la gestione del velodromo, da troppo tempo inutilizzato. Il progetto punta, in uno spirito di condivisione e di alleanza tra pubblica amministrazione e cittadini, che si realizza attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva di cittadini e di associazioni, alla tutela e alla valorizzazione del bene e al suo utilizzo per finalità diffuse e bisogni collettivi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Velodromo di Pian di Massiano, ok dal comune per l'affidamento della gestione a un'associazione sportiva

Leggi anche: Nuova gestione per uno storico locale del centro: "Un segnale di vita per la città"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lanciano, nuova vita per il velodromo Fantini. Sarà gestito dalla Asd Moreno Di Biase; Lanciano, Graziella Di Campli: «Il velodromo Fantini torna a vivere, un patrimonio restituito alla città»; Lanciano, Graziella Di Campli: Il velodromo Fantini torna a vivere, un patrimonio restituito alla città; Lanciano, il velodromo Fantini rinasce, patto di collaborazione per nove anni.

Lanciano, rinasce il velodromo Alessandro Fantini - Il Velodromo “Alessandro Fantini” riapre finalmente i cancelli e si prepara a tornare il cuore pulsante del ciclismo frentano. abruzzolive.tv