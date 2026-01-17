Nuova lista stupri nei bagni di un istituto tecnico di Siena | si cercano i responsabili
A Siena, all’interno dell’istituto tecnico Sarrocchi, è stata rinvenuta una lista contenente i nomi di studentesse, definita “lista stupri”. La scoperta ha sollevato preoccupazioni e richieste di chiarimenti da parte delle autorità, che stanno indagando sui responsabili. La sindaca ha sottolineato che nessun uso di termini legati a violenza sessuale può essere tollerato, evidenziando l’importanza di un ambiente scolastico sicuro e rispettoso.
Trovata all'istituto tecnico Sarrocchi di Siena una “lista stupri” con nomi di studentesse. La sindaca: "Nessuno 'scherzo' che utilizzi termini legati alla violenza sessuale può essere tollerato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
