Nuova lista stupri nei bagni di un istituto tecnico di Siena | si cercano i responsabili

A Siena, all’interno dell’istituto tecnico Sarrocchi, è stata rinvenuta una lista contenente i nomi di studentesse, definita “lista stupri”. La scoperta ha sollevato preoccupazioni e richieste di chiarimenti da parte delle autorità, che stanno indagando sui responsabili. La sindaca ha sottolineato che nessun uso di termini legati a violenza sessuale può essere tollerato, evidenziando l’importanza di un ambiente scolastico sicuro e rispettoso.

Ancora una "lista stupri" nei bagni del liceo, la denuncia a Siena. La preside della scuola: "Gesto molto grave" - Il liceo Sarrocchi è noto per le numerose iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere e sul bullismo ... affaritaliani.it

Lista stupri, nuovo caso nei bagni di una scuola di Siena. La denuncia della preside: «Sono arrabbiata come preside, donna e madre» - Un episodio che ha scosso l'intera comunità scolastica: nei bagni del liceo Sarrocchi di Siena è stata rinvenuta una lista con nomi ... msn.com

