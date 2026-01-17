Nuova casa per Arzenta Fc Giocherà a Boccaleone

L’Arzenta Football Club disputerà le proprie partite casalinghe allo stadio Denis Bergamini di Boccaleone. La nuova società di Argenta, fondata lo scorso anno e attualmente in Terza Categoria, ha ufficialmente una sede stabile, offrendo così una base condivisa per le attività sportive e una presenza più consolidata nel territorio.

L’Arzenta Football Club ha ufficialmente una casa. La nuova società calcistica di Argenta, fondata la scorsa estate e militante in Terza Categoria, potrà disputare le proprie partite casalinghe allo stadio Denis Bergamini di Boccaleone. Sono trascorsi sette mesi da quando la società ha preso in custodia l’impianto sportivo, che versava in uno stato di quasi totale abbandono dopo la fine dell’attività calcistica dei Lovers. Il campo si presentava in condizioni critiche: erba alta, recinzioni collassate, alberi e arbusti che invadevano il campo di allenamento, cancelli arrugginiti e persino l’assenza degli attrezzi di base necessari alla manutenzione del terreno di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuova casa per Arzenta Fc. Giocherà a Boccaleone Leggi anche: Bergamo,Strade verdi a Boccaleone: mezzo milione per la rigenerazione urbana Leggi anche: Djokovic rinuncia alle ATP Finals: Musetti giocherà a Torino, la nuova composizione dei gironi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ci siamo quasi! È un piacere vedere la soddisfazione negli occhi dei miei amici mentre iniziano a vivere la loro nuova casa. I sogni prendono forma! - facebook.com facebook Inaugurata a Lucca la nuova Casa dell'Amicizia di Sant'Egidio segidio.it/ToVp x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.