Novoli incendio in una camera della caserma | edificio invaso dal fumo arrivano i vigili del fuoco

Nella serata del 16 gennaio 2026, si è verificato un principio di incendio nella caserma della Polizia di Stato di Novoli, a Firenze. L’incidente ha coinvolto una camera all’interno del complesso Lorenzo Il Magnifico, con l’edificio invaso dal fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’edificio.

Firenze, 16 gennaio 2026 – Un principio d'incendio si è sviluppato nella tarda serata di oggi, 16 gennaio, all'interno della caserma della Polizia di Stato, situata nel complesso Lorenzo Il Magnifico a Novoli. L'allarme è scattato poco dopo le 22, quando i vigili del fuoco del comando di Firenze, provenienti dal distaccamento di Firenze Ovest e dalla sede centrale, sono intervenuti nell'edificio di viale Luigi Gori per domare l'incendio divampato, per cause ancora in fase di accertamento, al secondo piano della struttura. Incendio nella caserma, l'intervento dei vigili del fuoco Sul posto sono giunte due squadre operative, supportate da un'autoscala, due autobotti, dal carro aria e dal funzionario di guardia, incaricato del coordinamento delle operazioni di soccorso.

