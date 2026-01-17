Novena ai Santi Sposi | chiedi la grazia per la tua famiglia quarto giorno

Il quarto giorno della novena ai Santi Sposi invita a rivolge le proprie preghiere affinché la famiglia possa ricevere conforto e sostegno nelle questioni economiche e lavorative. Affidarsi alla loro intercessione aiuta a affrontare le difficoltà quotidiane con fede e speranza, confidando nella Provvidenza divina. Un momento di riflessione per chiedere protezione e guida per sé e i propri cari.

Il tempo liturgico è scandito dal susseguirsi di appuntamenti di cui la Chiesa fa memoria e ci rende partecipi. Tra questi, la festa dello Sposalizio di Maria e Giuseppe, che viene ricordato il 23 gennaio. Ai Santi Sposi rivolgiamo con fiducia le nostre intenzioni, confidando nella loro potente intercessione presso Dio. Tale importante ricorrenza è un'occasione per prepararci spiritualmente con la preghiera e i sacramenti: della Confessione, poiché un cuore libero è ovviamente più pronto e aperto a ricevere la grazia di Dio; e dell'Eucarestia, oltre la domenica com'è santa abitudine per un cristiano, ogni qualvolta abbiamo la possibilità di partecipare alla Santa Messa, che ci fa un gran bene all'anima.

Da oggi fino al 22 gennaio si può pregare la Novena ai Santi Sposi Maria e Giuseppe. Essa ci permette di riflettere sul significato vocazionale del matrimonio. È importante che gli sposi acquistino un chiaro senso della dignità della loro vocazione; che sappian

