Note di Solidarietà a Montesilvano il concerto di Maria Gabriella Castiglione per i bambini del Togo

A Montesilvano si svolge il concerto “Note di solidarietà” con Maria Gabriella Castiglione, pianista di riconosciuta esperienza, a favore dei bambini del Togo. L’evento mira a sensibilizzare e sostenere le iniziative di solidarietà in Africa, attraverso una performance musicale che unisce arte e impegno sociale. Un’occasione per ascoltare musica di qualità e contribuire a una causa umanitaria.

