Note di Solidarietà a Montesilvano il concerto di Maria Gabriella Castiglione per i bambini del Togo

Da ilpescara.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montesilvano si svolge il concerto “Note di solidarietà” con Maria Gabriella Castiglione, pianista di riconosciuta esperienza, a favore dei bambini del Togo. L’evento mira a sensibilizzare e sostenere le iniziative di solidarietà in Africa, attraverso una performance musicale che unisce arte e impegno sociale. Un’occasione per ascoltare musica di qualità e contribuire a una causa umanitaria.

A Montesilvano il concerto “Note di solidarietà” di Maria Gabriella Castiglione (pluripremiata pianista) per i bambini del Togo. L'evento è in programma alle ore 18:45 di sabato 17 gennaio nel Pala Dean Martin.Una serata dove la grande musica si fa veicolo di speranza e aiuto concreto. L’evento. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

