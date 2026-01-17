Note di Solidarietà a Montesilvano il concerto di Maria Gabriella Castiglione per i bambini del Togo
A Montesilvano si svolge il concerto “Note di solidarietà” con Maria Gabriella Castiglione, pianista di riconosciuta esperienza, a favore dei bambini del Togo. L’evento mira a sensibilizzare e sostenere le iniziative di solidarietà in Africa, attraverso una performance musicale che unisce arte e impegno sociale. Un’occasione per ascoltare musica di qualità e contribuire a una causa umanitaria.
A Montesilvano il concerto “Note di solidarietà” di Maria Gabriella Castiglione (pluripremiata pianista) per i bambini del Togo. L'evento è in programma alle ore 18:45 di sabato 17 gennaio nel Pala Dean Martin.Una serata dove la grande musica si fa veicolo di speranza e aiuto concreto. L’evento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
