Non solo sport impegno Estra per far vincere la sostenibilità

Estra si impegna a promuovere la sostenibilità non solo nel mondo dello sport, ma anche nella vita quotidiana. Crediamo che i veri successi siano quelli che contribuiscono a un futuro più rispettoso dell’ambiente, valorizzando impegno e responsabilità. Con questa attenzione, vogliamo accompagnare comunità e aziende verso pratiche più sostenibili, perché vincere significa anche fare la differenza oltre il risultato immediato.

Chi fa sport sa che vincere è importante. Ma a volte ci sono successi che vanno oltre il punteggio, trionfi che non partono dal podio, affermazioni che esulano dal puro dato statistico sul tabellino. Come nel caso delle realtà che da qualche anno vengono premiate con il riconoscimento Estra per lo sport, assegnato dalla multiutility del settore energia Estra Spa e giunta alla quinta edizione della Call to Action chiamaa L’energia delle buone pratiche. Si tratta di riconoscimento concreto, nel senso di economico, riservato ad associazioni che si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport, con il Patrocinio del Coni e del CIP, il comitato paralimpico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Non solo sport, impegno Estra per far vincere la sostenibilità Leggi anche: Sport, innovazione e sostenibilità: alla Sapienza la presentazione del primo Report di Sostenibilità della Federazione Italiana Triathlon Leggi anche: Fossati (Galbusera): "Con Aisla la sostenibilità è un'impegno quotidiano" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Non solo sport, impegno Estra per far vincere la sostenibilità. Non solo sport, impegno Estra per far vincere la sostenibilità - Contributi alle associazioni che non si limitano a cercare risultati agonistici. sport.quotidiano.net

Estra per lo sport: ecco i vincitori de “L’energia delle buone pratiche” - , multiutility del settore energia che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva, è lieta di annunciare i vincitori della V Edizione della Call to ... lanazione.it

Estra, la prima mossa. Sacripanti accoglie Buva - Stefano Sacripanti ritrova il giocatore che da giovane sconosciuto lanciò nel grande basket nella stagione 2013- msn.com

Andrea Genco assessore: “È il momento di dare risposte alla città” Ha giurato oggi anche Andrea Genco, nuovo assessore del Comune di Trapani di Un nome che parla di sport, impegno civico e controcorrente: Genco proviene dall’area ecologista di Sicilia C - facebook.com facebook

Regione Lombardia conferma il proprio impegno nello sport come leva di crescita, attrattività e visibilità internazionale, stanziando 500 mila euro per sostenere la realizzazione dei Grandi Eventi Sportivi. Scopri di più reglomb.it/EvxC50XW0Xu #Sport #Gran x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.