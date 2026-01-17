Non solo moda quegli inglesismi raccontano bene come cambia il lavoro

Il mondo del lavoro si evolve continuamente, anche attraverso l’uso di termini in inglese che si sono integrati nel nostro linguaggio quotidiano. A Milano, nel 2026, queste espressioni rappresentano il modo in cui si comunicano nuove modalità di lavoro e innovazioni. Un esempio della crescente influenza delle lingue straniere nel nostro contesto professionale, che riflette i cambiamenti e le tendenze di un mercato in costante trasformazione.

Il lavoro ha sempre nuovi modi per raccontarsi. A Milano nel 2026 si tratta prevalentemente di espressioni in inglese adattate al contesto italiano. Dietro alla moda linguistica si nascondono dei cambiamenti profondi che vale la pena approfondire. Un'analisi condotta da Indeed mette in evidenza come il glossario del lavoro per il 2026 sia pieno di termini che raccontano la nuova cultura di aziende e dipendenti. Ad esempio il career cushioning descrive la tendenza dei lavoratori a investire autonomamente in competenze, network e opportunità alternative mentre sono impiegati in un'azienda per costruire un cuscinetto di sicurezza in un contesto percepito come precario.

