Non si sfama la colonia felina | Il sindaco revochi il divieto

Il divieto di nutrire la colonia felina in via Fontana e via Ai Prati prevede sanzioni fino a 500 euro. Questa misura mira a gestire la presenza dei gatti e tutelare l’ordine pubblico, ma ha suscitato discussioni sulle modalità di tutela animale. È importante rispettare le normative per evitare sanzioni e contribuire a un equilibrio tra esigenze di tutela e benessere degli animali.

Multe fino a 500 euro per chi vìola il divieto di nutrire la colonia di gatti che vive nella zona di via Fontana e via Ai Prati. Lo ha stabilito un’ ordinanza comunale che ha esposto il sindaco Mariolino Deplano a diverse critiche. Ora scende in campo Lndc Animal Protection, inoltrando formale richiesta al Comune di revoca del provvedimento che "ha suscitato preoccupazione in centinaia di cittadini, che da giorni scrivono e segnalano all’associazione la gravità della situazione." Oltre al divieto, l’ordinanza impone ai proprietari e detentori di immobili l’obbligo di chiudere cantine, sottotetti, edifici non abitati e qualsiasi spazio utilizzabile dai gatti come rifugio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Non si sfama la colonia felina: "Il sindaco revochi il divieto" Leggi anche: Via Cristallo, vandalizzata la casetta della colonia felina Leggi anche: Colonia felina di via Nairobi, ennesimo atto vandalico: "Gesto che offende chi si prende cura degli animali" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Non si sfama la colonia felina: Il sindaco revochi il divieto; «Multare chi sfama i gatti randagi va contro la legge». Non si sfama la colonia felina: "Il sindaco revochi il divieto" - Multe fino a 500 euro per chi vìola il divieto di nutrire la colonia di gatti che vive nella zona di via Fontana e via Ai Prati. ilgiorno.it

Il Sindaco vieta di dare da mangiare ai gatti di colonia, i cittadini insorgono. La veterinaria: “Così si tutela la loro salute” - Il Sindaco di Comabbio, un piccolo Comune in provincia di Varese, ha fatto divieto ai cittadini di portare cibo ai gatti della colonia felina ... msn.com

“Troppi gatti, multe fino a 500 per chi dà cibo fuori dalla colonia”: polemiche per l’ordinanza di un sindaco del Varesotto - A Comabbio, nel Varesotto, scoppia il caso dei gatti: vietato dar loro cibo fuori dalla colonia ufficiale, multe fino a 500 euro. greenme.it

La Lndc Animal Protection chiede la revoca dell’ordinanza con cui il sindaco di Comabbio ha previsto sanzioni per chi dà da mangiare alla colonia felina - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.