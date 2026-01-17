Non si sfama la colonia felina | Il sindaco revochi il divieto

Il divieto di nutrire la colonia felina in via Fontana e via Ai Prati prevede sanzioni fino a 500 euro. Questa misura mira a gestire la presenza dei gatti e tutelare l’ordine pubblico, ma ha suscitato discussioni sulle modalità di tutela animale. È importante rispettare le normative per evitare sanzioni e contribuire a un equilibrio tra esigenze di tutela e benessere degli animali.

Multe fino a 500 euro per chi vìola il divieto di nutrire la colonia di gatti che vive nella zona di via Fontana e via Ai Prati. Lo ha stabilito un’ ordinanza comunale che ha esposto il sindaco Mariolino Deplano a diverse critiche. Ora scende in campo Lndc Animal Protection, inoltrando formale richiesta al Comune di revoca del provvedimento che "ha suscitato preoccupazione in centinaia di cittadini, che da giorni scrivono e segnalano all’associazione la gravità della situazione." Oltre al divieto, l’ordinanza impone ai proprietari e detentori di immobili l’obbligo di chiudere cantine, sottotetti, edifici non abitati e qualsiasi spazio utilizzabile dai gatti come rifugio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

