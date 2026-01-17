Non paga l’hotel Altra condanna al truffatore

Un truffatore è stato condannato a sei mesi di reclusione e a una provvisionale di 6.000 euro, pari all'importo non pagato in un soggiorno in hotel. La sentenza conferma l’accertata illegittimità del comportamento e rappresenta un importante precedente nella tutela dei consumatori contro pratiche fraudolente.

Una condanna a 6 mesi di reclusione e 6.000 euro di provvisionale, la stessa cifra del conto non saldato in hotel. Si è così concluso ieri il processo, l’ennesimo, a carico di Alfonso Fabrizio Russo, 47 anni, origini napoletane e ultima residenza a Desio, è molto noto nel settore turistico di tutta Italia, per la sua capacità di soggiornare in alberghi, preferibilmente di lusso, e poi sparire senza pagare. Quest’ultima condanna scaturisce da un soggiorno del 2022, nella struttura di un grosso complesso alberghiero di Porlezza, dove aveva trascorso 8 notti, lasciandosi alle spalle un conto dai 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Non paga l’hotel. Altra condanna al truffatore Leggi anche: Ciclista investita e uccisa, chiesta un'altra condanna per l'assessore Granelli Leggi anche: Definì assassino un partigiano, altra condanna per l’autore Stella. L’Appello conferma la diffamazione Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Non paga l’hotel. Altra condanna al truffatore - 000 euro di provvisionale, la stessa cifra del conto non saldato ... ilgiorno.it

Ma in tutte le strutture si paga il resort fees Ci sta un hotel zona Chelsea mi ha detto che nn si paga il resort fees secondo voi e vera sta cosa Secondo voi posso prenotare da solo senza agenzia oppure conviene con l"agenzia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.