Non paga l’hotel Altra condanna al truffatore

Un truffatore è stato condannato a sei mesi di reclusione e a una provvisionale di 6.000 euro, pari all'importo non pagato in un soggiorno in hotel. La sentenza conferma l’accertata illegittimità del comportamento e rappresenta un importante precedente nella tutela dei consumatori contro pratiche fraudolente.

Una condanna a 6 mesi di reclusione e 6.000 euro di provvisionale, la stessa cifra del conto non saldato in hotel. Si è così concluso ieri il processo, l’ennesimo, a carico di Alfonso Fabrizio Russo, 47 anni, origini napoletane e ultima residenza a Desio, è molto noto nel settore turistico di tutta Italia, per la sua capacità di soggiornare in alberghi, preferibilmente di lusso, e poi sparire senza pagare. Quest’ultima condanna scaturisce da un soggiorno del 2022, nella struttura di un grosso complesso alberghiero di Porlezza, dove aveva trascorso 8 notti, lasciandosi alle spalle un conto dai 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

