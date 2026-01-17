Katia Ricciarelli, celebre soprano italiano, commenta il suo percorso personale e professionale, affrontando temi come sacrifici e relazioni significative. In occasione dei suoi 80 anni, che compiranno il 18 gennaio, desidera ricevere un messaggio speciale da José Carreras, con cui ha condiviso una lunga storia d’amore. Queste parole rivelano l’importanza delle relazioni autentiche e il valore delle emozioni nel suo cammino di vita.

Per i suoi 80 anni, che compirà il 18 gennaio, Katia Ricciarelli vorrebbe ricevere degli auguri speciali: quelli di José Carreras, il tenore spagnolo con cui ha avuto una lunga e appassionata storia d’amore. Il soprano lo confessa al Corriere della Sera, rivelando tra le righe che da tempo non si sentono più. Un po’ com’era accaduto con Pippo Baudo: dopo diciotto anni di matrimonio – le nozze show furono celebrate proprio nel giorno del compleanno della Ricciarelli – e un divorzio turbolento, le comunicazioni tra di loro erano a singhiozzo tanto che gli auguri “a volte arrivavano, a volte no”, come rivela senza celare un velo di malinconia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ho avuto figli, qualcosa bisognava pur sacrificare per la carriera. José Carreras? Nonostante gli alti e bassi e qualche sberla, sento che ci vogliamo ancora bene”: parla Katia Ricciarelli

