Non esiste un solo modo di essere uomo ma almeno cento
Ogni uomo è unico e diverso dagli altri, con caratteristiche, stili e personalità proprie. Non esiste un’unica definizione di mascolinità, ma molteplici modi di esprimersi e di essere sé stessi. Questa varietà si riflette in una vasta scelta di look e identità, che celebrano l’individualità di ciascuno. In un mondo in continua evoluzione, la diversità di espressione rappresenta la vera ricchezza di ogni uomo.
L’individualità è protagonista per cento look, cento identità, cento modelli. Dolce&Gabbana trasforma la sua sfilata in una galleria vivente con “The Portrait of a Man”, la collezione maschile pensata per il prossimo autunno-inverno che mette la personalità al centro. I modelli non escono in passerella solo dal backstage del teatro Metropol di Milano sulla passerella: alcuni sono mescolati al pubblico, e si alzano uno alla volta quando è il loro turno. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45889514 Cento uomini contemporanei: lo sportivo in maglia da football e pantaloncini; l'uomo di casa in pigiama e babbucce; il dandy impeccabile avvolto in uno smoking sartoriale, con maxi fascia portata sopra la giacca e spille appuntate a rompere la perfezione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Kean, il dato in vista di Fiorentina Juve è preoccupante: dietro solo a Nico Paz. L’ex bianconero può essere affrontato in un solo modo: il suo punto debole
Leggi anche: Da’Vine Joy Randolph: «Nella vita non esiste un solo grande amore. La mia anima gemella può essere mia madre, il mio cane, un amico, non solo un partner»
Il crepuscolo dell’umano, quando tecnica e capitale ridisegnano l’uomo; La «sana ambizione di essere uomini»; Al via Pitti Uomo: «Per essere credibile devi essere vero. Brunello Cucinelli: «Dobbiamo dare più ascolto ai giovani»; Pitti Uomo 2026: Firenze in Motion.
Fabio Genovesi: "Grazie alle mie donne, ho capito che non esiste un solo modo di essere uomo" - Fabio Genovesi torna con il suo nuovo libro "Mie magnifiche maestre" per Mondadori, un omaggio alle donne che hanno segnato la sua vita: sua madre, sua nonna, le zie e le loro amiche. huffingtonpost.it
NON SAPERE DI STARE MALE (199)
Non esiste un modo giusto. Esiste il tuo Cammino. Da anni accompagno gruppi lungo i sentieri che portano a Santiago o in altri cammini. Spesso, i miei compagni di viaggio mi dicono di essersi sentiti giudicati: “Se non lo fai da solo, non è vero Cammino.” “Se - facebook.com facebook
Ora, vorrei farvi notare la differenza che esiste tra uno storico vero e Paolo Mieli che NON E' UNO STORICO. Ascoltate. Questa è analisi fondata su fatti ed eventi tradotta in modo semplice e comprensibile. Però Mieli è ospite fisso.... Chiedetevi il perchè. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.