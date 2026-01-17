Non era un voto su di me La maggioranza va avanti
Il dibattito sulle prossime elezioni comunali si intensifica, con Piero Croia che guadagna terreno come possibile candidato presidente. La sua candidatura appare apprezzata anche da figure politiche come Fausto Troiani e Vince Civitanova. Tuttavia, la presenza di un altro candidato di Forza Italia, già in posizioni di rilievo, potrebbe complicare il panorama politico e influenzare le scelte future.
Toto presidente, prende quota il nome di Piero Croia, gradito anche allo sfiduciato Fausto Troiani e alla sua Vince Civitanova, ma un ostacolo alla candidatura potrebbe essere il filotto che metterebbe a segno Forza Italia piazzando un altro dei suoi – dopo sindaco e vice sindaco – sulle poltrone che contano, in questo caso la presidenza del consiglio comunale. L’ipotesi Croia arriva dopo il passo indietro di Paolo Mercuri, esponente di Vince Civitanova, che ha declinato. In ballo anche Fabiola Polverini (LegaCivici) e Roberto Tiberi (FdI). Ieri sera anche di questo si è discusso al vertice di Forza Italia, a cui era atteso il responsabile provinciale e presidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Non era un voto su di me. La maggioranza va avanti" - Il sindaco Ciarapica dopo la sfiducia al presidente del consiglio "Mossa dettata da questioni personali, come quella di rivolgersi al prefetto". ilrestodelcarlino.it
