Non dovrebbero esserci più rotture idriche

Sono stati completati i lavori di Hera per il ripristino della conduttura idrica in piazzetta Anna Magnani nel Borgo San Rocco. Grazie a questa operazione, si prevede che le rotture idriche nel quartiere siano ridotte, garantendo una fornitura più stabile e affidabile. La manutenzione della rete rappresenta un passo importante per migliorare la qualità del servizio e prevenire eventuali disagi futuri.

Ieri si sono conclusi i lavori di Hera per il ripristino della conduttura idrica in piazzetta Anna Magnani nel Borgo San Rocco, che era risultata subito delicata a causa della profondità della rete. Altre tre rotture, nello stesso giorno, hanno interessato la rete: via Antico Squero, Punta Marina e Mezzano. Mercoledì, invece, c’è stata la ben più significativa rottura in viale Farini, che aveva lasciato senz’acqua sostanzialmente tutto il centro urbano. Cos’è stato a causare queste rotture? A spiegarlo è Francesco Maffini, responsabile Operations Idrico Romagna della Direzione Acqua del Gruppo Hera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

