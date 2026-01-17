Non dovrebbero esserci più rotture idriche
Sono stati completati i lavori di Hera per il ripristino della conduttura idrica in piazzetta Anna Magnani nel Borgo San Rocco. Grazie a questa operazione, si prevede che le rotture idriche nel quartiere siano ridotte, garantendo una fornitura più stabile e affidabile. La manutenzione della rete rappresenta un passo importante per migliorare la qualità del servizio e prevenire eventuali disagi futuri.
Ieri si sono conclusi i lavori di Hera per il ripristino della conduttura idrica in piazzetta Anna Magnani nel Borgo San Rocco, che era risultata subito delicata a causa della profondità della rete. Altre tre rotture, nello stesso giorno, hanno interessato la rete: via Antico Squero, Punta Marina e Mezzano. Mercoledì, invece, c’è stata la ben più significativa rottura in viale Farini, che aveva lasciato senz’acqua sostanzialmente tutto il centro urbano. Cos’è stato a causare queste rotture? A spiegarlo è Francesco Maffini, responsabile Operations Idrico Romagna della Direzione Acqua del Gruppo Hera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: “Rete fatiscente, rotture alle condotte e calo della portata alla sorgente del Verde”: la Sasi spiega le ragioni delle chiusure idriche
Leggi anche: Ivovic scettico sul Settebello: “Campagna ha rivoluzionato la squadra, ma per me i migliori dovrebbero sempre esserci”
La mia Befana è differente , ha regalato dolcetti , lenzuola da letto singolo e una tovaglia, tutti con pizzi ad uncinetto.Una riflessione, nei corredi dovrebbero esserci più lenzuola da letto singolo , se si mette su famiglia , saranno utili. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.