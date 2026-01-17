Non dovrebbero esserci più rotture idriche

Sono stati completati i lavori di Hera per il ripristino della conduttura idrica in piazzetta Anna Magnani nel Borgo San Rocco. Grazie a questa operazione, si prevede che le rotture idriche nel quartiere siano ridotte, garantendo una fornitura più stabile e affidabile. La manutenzione della rete rappresenta un passo importante per migliorare la qualità del servizio e prevenire eventuali disagi futuri.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.