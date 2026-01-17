Noi i più dossierati | ecco chi ci ha colpiti Ora voglio i mandanti

La recente relazione della commissione Antimafia ha portato alla luce il sistema Striano e le sue implicazioni, evidenziando un contesto complesso e delicato. Matteo Salvini, commentando la vicenda Dossieropoli, ha espresso un senso di sfida e consapevolezza, sottolineando come, nonostante tutto, si mantenga la determinazione a fare chiarezza sui responsabili. Un tema di grande attualità che richiede attenzione e approfondimento.

"Eravamo i più dossierati, ma mi viene voglia di citare Vasco: e già, siamo ancora qua.". A Matteo Salvini sfugge un sorriso amaro, ma parla in modo accorato dalla vicenda Dossieropoli, appena rilanciata dalla relazione della commissione Antimafia che ha fornito le prove del cosiddetto sistema Striano. Il leader della Lega è rilassato. Dolcevita blu, jeans e gilet di piumino, siede nella sala riunioni del Giornale con il direttore Tommaso Cerno nella sua visita fuori programma in redazione. Giornata a Milano per un sopralluogo al cantiere che risanerà duemila appartamenti nelle case popolari. Come padre si dice turbato dalla notizia di cronaca del tragico accoltellamento a scuola a La Spezia tra compagni.

