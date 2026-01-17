Nicola Savino si confessa a Ciao Maschio | Ho avuto un padre assente e pochissime donne

Nel corso della sua intervista a Ciao Maschio, Nicola Savino condivide il suo percorso personale, parlando di un rapporto difficile con il padre assente e delle poche donne che hanno fatto parte della sua vita. Un racconto sincero che offre uno sguardo genuino sulla sua esperienza e sulle sfide affrontate nel tempo. La testimonianza di Savino si inserisce in un dialogo aperto e rispettoso, volto a comprendere le diverse sfumature delle relazioni umane.

Nicola Savino è stato ospite nella puntata di Ciao Maschio del 17 gennaio 2026, in onda su Rai 1. L’intervista, condotta da Nunzia De Girolamo, ha svelato molti aspetti intimi della sua vita, a partire dall’infanzia solitaria e dal rapporto complicato con il padre. Ha raccontato il suo rapporto con i genitori, in particolare con il padre, ingegnere che lavorava lontano, sui pozzi petroliferi. “Mio papà era sempre assente per motivi di lavoro”, ha spiegato Savino, aggiungendo che da bambino non riusciva a comprendere appieno la situazione. Uno dei momenti più emozionanti dell’intervista è stato il ricordo di un ultimo confronto con il padre, poco prima della sua morte. 🔗 Leggi su Novella2000.it

