Nicola Savino si confessa a Ciao Maschio | Ho avuto un padre assente e pochissime donne

Nel corso della sua intervista a Ciao Maschio, Nicola Savino condivide il suo percorso personale, parlando di un rapporto difficile con il padre assente e delle poche donne che hanno fatto parte della sua vita. Un racconto sincero che offre uno sguardo genuino sulla sua esperienza e sulle sfide affrontate nel tempo. La testimonianza di Savino si inserisce in un dialogo aperto e rispettoso, volto a comprendere le diverse sfumature delle relazioni umane.

Nicola Savino è stato ospite nella puntata di Ciao Maschio del 17 gennaio 2026, in onda su Rai 1. L’intervista, condotta da Nunzia De Girolamo, ha svelato molti aspetti intimi della sua vita, a partire dall’infanzia solitaria e dal rapporto complicato con il padre. Ha raccontato il suo rapporto con i genitori, in particolare con il padre, ingegnere che lavorava lontano, sui pozzi petroliferi. “Mio papà era sempre assente per motivi di lavoro”, ha spiegato Savino, aggiungendo che da bambino non riusciva a comprendere appieno la situazione. Uno dei momenti più emozionanti dell’intervista è stato il ricordo di un ultimo confronto con il padre, poco prima della sua morte. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Nicola Savino si confessa a Ciao Maschio: “Ho avuto un padre assente e pochissime donne” Leggi anche: A Ciao Maschio si parla di sentimenti con Nicola Savino, Marco Columbro e Ricky Tognazzi Leggi anche: Ciao Maschio, Tiberio Timperi si confessa: "Cosa mi è mancato" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nicola Savino si confessa: Un infanzia in solitudine a causa del lavoro di papà. Donne? Ne ho avute poche; Nicola Savino: «Mio papà soffriva di depressione, è una paura che mi porto dietro. Mia mamma invece è sempre stata ansiosa, questa cosa...; Nicola Savino si confessa: 'Padre assente ma meraviglioso'; Nicola Savino, il rapporto con il padre: È stato assente, ma meraviglioso. Ciao Maschio oggi in tv sabato 17 gennaio: ospiti Marco Columbro, Nicola Savino e Ricky Tognazzi - Ospiti della puntata tre maschi d'eccezione: Marco Columbro, Nicola Savino e Ricky Tognazzi. corrieredellumbria.it

Nicola Savino si confessa: "Un infanzia in solitudine a causa del lavoro di papà. Donne? Ne ho avute poche" - "Ho una vena di malinconia che tengo a bada", così Nicola Savino, ospite della puntata di domani - corrieredellumbria.it

Nicola Savino confessa la sua battaglia interiore: paura della depressione e il peso dell’ansia materna - Paure e vulnerabilitàNicola Savino si racconta senza filtri durante la conversazione con Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, rivelando una fragilità ch ... assodigitale.it

