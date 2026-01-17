Nicol Delago ha conquistato la vittoria nella discesa libera di Tarvisio, segnando il suo primo risultato in Coppa del Mondo. La gara si inserisce in un fine settimana di significativi debutti per lo sci alpino italiano, con anche la vittoria di Giovanni Franzoni nel SuperG di Wengen. Si tratta di momenti importanti che testimoniano il crescente talento e le potenzialità degli atleti nazionali a livello internazionale.

È il weekend delle prime volte per lo sci alpino italiano. Dopo il trionfo di Giovanni Franzoni nel SuperG di Wengen, una Nicol Delago travolgente vince la discesa libero di Tarvisio, raccogliendo appunto il suo primo successo in Coppa del Mondo. La 30enne di Bressanone raccoglie il risultato che vale una carriera, lei che aveva già centrato il podio 5 volte senza mai salire sul gradino più alto. La condizione è perfetta, proprio a tre settimane dal via delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Preoccupa invece la situazione di Sofia Goggia, fuori dalle prime 10 e al traguardo con un+1:35 di ritardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nicol Delago vince la discesa di Tarvisio: primo trionfo in Coppa del Mondo. Allarme per Sofia Goggia

