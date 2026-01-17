Nicol Delago centra l' impresa vince la discesa di Tarvisio di Coppa del Mondo

Nicol Delago, a 30 anni, ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo di discesa a Tarvisio. Un risultato che testimonia la sua crescita e determinazione nel circuito internazionale di sci alpino. La gara si è svolta in un contesto di alta competizione, confermando l’importanza di un impegno costante e di una preparazione accurata. Un traguardo significativo per la atleta italiana nel panorama sciistico mondiale.

Straordinaria Nicol Delago che a 30 anni ha centrato la sua prima vittoria in carriera in Coppa del mondo. L'azzurra ha compiuto l'impresa personale nella discesa libera di Tarvisio, localita' ritornata sede di Coppa dopo 15 anni per aver sostituito la tradizionale tappa di Cortina d'Ampezzo dove in questo periodo fervono i preparativi della pista 'Olympia delle Tofane' in vista dei Giochi olimpici del mese prossimo. Sulla pista 'Di Prampero' la sciatrice altoatesina di Selva Gardena ha fatto segnare 1'46"28. Seconda la tedesca Kira Weidle-Winkelmann a 26 centesimi, terza l'intramontabile Lindsey Vonn, 41 anni, a 26 centesimi.

