Nicol Delago centra l' impresa vince la discesa di Tarvisio di Coppa del Mondo

Da iltempo.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicol Delago, a 30 anni, ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo di discesa a Tarvisio. Un risultato che testimonia la sua crescita e determinazione nel circuito internazionale di sci alpino. La gara si è svolta in un contesto di alta competizione, confermando l’importanza di un impegno costante e di una preparazione accurata. Un traguardo significativo per la atleta italiana nel panorama sciistico mondiale.

Straordinaria Nicol Delago che a 30 anni ha centrato la sua prima vittoria in carriera in Coppa del mondo. L'azzurra ha compiuto l'impresa personale nella discesa libera di Tarvisio, localita' ritornata sede di Coppa dopo 15 anni per aver sostituito la tradizionale tappa di Cortina d'Ampezzo dove in questo periodo fervono i preparativi della pista 'Olympia delle Tofane' in vista dei Giochi olimpici del mese prossimo. Sulla pista 'Di Prampero' la sciatrice altoatesina di Selva Gardena ha fatto segnare 1'46"28. Seconda la tedesca Kira Weidle-Winkelmann a 26 centesimi, terza l'intramontabile Lindsey Vonn, 41 anni, a 26 centesimi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

nicol delago centra l impresa vince la discesa di tarvisio di coppa del mondo

© Iltempo.it - Nicol Delago centra l'impresa, vince la discesa di Tarvisio di Coppa del Mondo

Leggi anche: Nicol Delago fa un’impresa totale vincendo la discesa di Tarvisio: primo successo in Coppa del Mondo

Leggi anche: Sci, Nicol Delago vince la discesa libera di Tarvisio di Coppa del Mondo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

nicol delago centra impresaNicol Delago fa un’impresa totale vincendo la discesa di Tarvisio: primo successo in Coppa del Mondo - La sciatrice italiana, partita con il pettorale numero 3, ha sorprendentemente sbaragliato la ... fanpage.it

nicol delago centra impresaNicol Delago risorge a Tarvisio: show in discesa libera, prima vittoria in coppa. Sofia Goggia nelle retrovie - La trentenne gardenese ha vinto la libera di Tarvisio davanti alla tedesca Kira Weidle Wi ... sport.quotidiano.net

nicol delago centra impresaSci, Coppa del Mondo: splendida Nicol Delago, vince la discesa a Tarvisio - Nella discesa di Tarvisio, valevole per la Coppa del Mondo di sci femminile, si concretizza la favola di Nicol Delago, che sorprende tutti e si prende la prima vittoria nella competizione. sportmediaset.mediaset.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.