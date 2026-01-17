Neve e mareggiate estreme duplice attacco meteo all’Italia | le previsioni

L’Italia si prepara a fronteggiare un’intensa ondata di maltempo, con nevicate abbondanti in Piemonte e condizioni di forte maltempo sulle Isole Maggiori. Due sistemi meteorologici, una perturbazione atlantica e un vortice ciclonico nordafricano, stanno interessando il nostro paese, portando condizioni climatiche estreme. Ecco le previsioni dettagliate per comprendere meglio l’evoluzione delle prossime ore e i possibili effetti sul territorio.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un periodo turbolento almeno fino a mercoledì. Nelle prossime ore la perturbazione atlantica entrerà sul nostro settore occidentale portando fenomeni su Nord-Ovest, Sardegna e Sicilia; cadrà la neve in modo diffuso sulle Alpi occidentali oltre i 1000-1200 metri; entro la tarda mattinata di sabato qualche fenomeno guadagnerà terreno anche verso Calabria, Basilicata e Puglia decretando l'inizio del duplice attacco perturbato dei prossimi giorni.

