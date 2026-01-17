Neonato morto all' ospedale l' autopsia | nessuna malformazione
Il neonato deceduto a Portogruaro sabato 10 gennaio è stato sottoposto a un’autopsia, che ha escluso la presenza di malformazioni. La notizia fornisce elementi utili per chiarire le circostanze del decesso, ancora oggetto di approfondimenti. Le autorità continuano le indagini per accertare le cause di questa tragica perdita.
Il neonato morto nella giornata di sabato 10 gennaio scorso a Portogruaro non presentava malformazioni. È quanto è emerso dall'esame autoptico compiuto dal medico legale Antonello Cirnelli insieme a Pantaleo Greco, direttore di Ginecologia dell'ospedale Sant'Anna di Ferrara, e a Marny Fedrigo, anatomo-patologa dell'Università di Padova. All’autopsia hanno preso parte anche i consulenti dei sanitari sotto indagine da parte della Procura di Pordenone, passati da otto a dieci. Stando a quanto è emerso dall'esame, la morte del bambino sarebbe riconducibile a un’insufficienza feto-placentare acuta, una grave complicazione che si può verificare nel corso della gravidanza. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
