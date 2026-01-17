Neonata morta per il freddo a Gaza l’ottava vittima infantile dall’inizio dell’inverno

A Khan Younis, nella Striscia di Gaza, una neonata di 27 giorni è deceduta a causa delle basse temperature. È l’ottava vittima infantile dall’inizio dell’inverno nella regione, evidenziando le difficoltà legate alle condizioni climatiche e alla vulnerabilità dei più piccoli in questa area.

A Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, una neonata di appena 27 giorni è morta a causa del freddo estremo. La piccola, identificata come Aisha Ayesh al-Agha, non è sopravvissuta alle temperature rigide in un contesto segnato da mancanza di carburante, materiali per il riscaldamento e aiuti umanitari insufficienti. È la stessa agenzia palestinese Wafa, citando fonti mediche, a confermare il decesso avvenuto in una zona già provata dal conflitto e dal maltempo, dove l’inverno colpisce soprattutto i più vulnerabili. Bambini esposti al gelo. Secondo i sanitari, la morte di Aisha porta a otto il numero di bambini deceduti nella Striscia di Gaza dall’inizio della stagione invernale, vittime del freddo e dell’assenza di strumenti minimi per proteggersi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Neonata morta per il freddo a Gaza, l’ottava vittima infantile dall’inizio dell’inverno Leggi anche: A Gaza una neonata è morta di freddo: “Tende distrutte dalle piogge, la vita è diventata insopportabile qui” Leggi anche: Allagamenti per la tempesta a Gaza: neonata sfollata muore per il freddo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La ferocia di Israele: bombarda una tenda e uccide Dana una bimba di 5 anni; Gaza, continua la strage israeliana: tre palestinesi uccisi e sette feriti; Ex Ilva di Taranto, tragedia nell'acciaieria: precipita e muore un operaio. Neonata morta per il freddo a Gaza, l’ottava vittima infantile dall’inizio dell’inverno - A Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, una neonata di appena 27 giorni è morta a causa del freddo estremo. thesocialpost.it

Allagamenti per la tempesta a Gaza, neonata sfollata muore di freddo - Una bambina di soli otto mesi è morta durante la scorsa notte per il freddo a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza che sta subendo piogge torrenziali, allagamenti e basse ... ansa.it

La madre della neonata morta nella notte a Gaza: “Non avevo abbastanza per scaldarla” - La tempesta Byron ha portato forti piogge e vento nella parte meridionale della Striscia di Gaza, causando l’allagamento improvviso di centinaia di tende nei campi profughi di Khan Younis e Deir ... rainews.it

