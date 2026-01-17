Nella cerimonia d’apertura dei Giochi paralimpici di Verona l’idea di un mondo senza gravità
Durante la cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici di Verona, si è riflettuto sull’idea di un mondo senza gravità. Tra le vibrazioni dei corpi e le immagini di uno spazio senza limiti, si è sottolineata la possibilità di abbattere barriere tra abilità e disabilità, promuovendo un’uguaglianza autentica e un nuovo modo di concepire il movimento e la partecipazione.
Il Presidente di Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò ha detto che l'evento "rappresenterà l’anello di congiunzione tra mondo olimpico e paralimpico. Rendere accessibile un anfiteatro di duemila anni fa segnerà la strada”. Musica e parole avranno il ruolo centrale Da una parte la vibrazione dei corpi. E l’idea di uno spazio nuovo, senza gravità, in cui quel prefisso “dis” scompare, abbattendo la differenza tra abilità e disabilità. Dall’altra il ricordo, che ripercorrerà le emozioni delle gare nella bellezza delle Dolomiti. Unite da una visione verso il futuro. Saranno questi i temi creativi delle Cerimonie di Apertura e Chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 marzo 2026 all’Arena di Verona e il 15 marzo 2026 al Cortina Curling Olympic Stadium, presentate a Palazzo Balbi a Venezia esattamente a cinquanta giorni esatti dall’inizio dei Giochi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
