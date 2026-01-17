Nella cerimonia d’apertura dei Giochi paralimpici di Verona l’idea di un mondo senza gravità

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici di Verona, si è riflettuto sull’idea di un mondo senza gravità. Tra le vibrazioni dei corpi e le immagini di uno spazio senza limiti, si è sottolineata la possibilità di abbattere barriere tra abilità e disabilità, promuovendo un’uguaglianza autentica e un nuovo modo di concepire il movimento e la partecipazione.

Il Presidente di Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò ha detto che l'evento "rappresenterà l’anello di congiunzione tra mondo olimpico e paralimpico. Rendere accessibile un anfiteatro di duemila anni fa segnerà la strada”. Musica e parole avranno il ruolo centrale Da una parte la vibrazione dei corpi. E l’idea di uno spazio nuovo, senza gravità, in cui quel prefisso “dis” scompare, abbattendo la differenza tra abilità e disabilità. Dall’altra il ricordo, che ripercorrerà le emozioni delle gare nella bellezza delle Dolomiti. Unite da una visione verso il futuro. Saranno questi i temi creativi delle Cerimonie di Apertura e Chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 marzo 2026 all’Arena di Verona e il 15 marzo 2026 al Cortina Curling Olympic Stadium, presentate a Palazzo Balbi a Venezia esattamente a cinquanta giorni esatti dall’inizio dei Giochi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Nella cerimonia d’apertura dei Giochi paralimpici di Verona l’idea di un mondo senza gravità Leggi anche: Milano-Cortina, una BIG di Sanremo per la cerimonia di chiusura dei giochi paralimpici Leggi anche: Sabrina Impacciatore sarà sul palco della Cerimonia di Apertura dei Giochi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Milano Cortina 2026 la cerimonia d’apertura delle Paraolimpiadi all’Arena di Verona. Nella cerimonia d'apertura dei Giochi paralimpici di Verona l'idea di un mondo senza gravità - Il Presidente di Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò ha detto che l'evento "rappresenterà l’anello di congiunzione tra mondo olimpico e paralimpico. ilfoglio.it

MILANO CORTINA 2026 all’Arena di Verona la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici con STEWART COPELAND e MEDUZA - Il 6 marzo all’Arena di Verona la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con “Life in motion”, un inno alla vita e al movimento. newsic.it

Giochi paralimpici Milano Cortina, presentate le cerimonie. Pronti 17 atleti del Trentino-Alto Adige: "Ci metteremo il cuore, per regalare emozioni" - Cerimonia di apertura a Verona, cerimonia di chiusura a Cortina d’Ampezzo: presentate ufficialmente a 50 giorni dall'inizio dei giochi in programma dal 6 al 15 marzo 2026, le cerimonie delle P ... ildolomiti.it

