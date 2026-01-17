' Ndrangheta latitante Camporesi atterrato a Fiumicino | il video della polizia

Luciano Camporesi, 50 anni, coinvolto nell'inchiesta antimafia 'Pollino', è stato individuato e sbarcato all'aeroporto di Fiumicino. La polizia ha diffuso un video che documenta il suo arrivo, segnando un importante passo nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata. La vicenda evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel monitorare e arrestare soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica.

E' arrivato questo pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino Luciano Camporesi, 50enne coinvolto nell'inchiesta antimafia 'Pollino'. Camporesi ha vissuto anni di latitanza e una lunga parentesi nelle carceri turche. Il 50enne è stato immediatamente preso in consegna dalla polizia italiana. Camporesi, nato a Rimini, era stato arrestato in Turchia durante il giudizio d'appello e detenuto negli istituti penitenziari locali per un reato commesso sul territorio turco. Una detenzione che aveva congelato, di fatto, il suo percorso giudiziario in Italia. Ora la partita si riapre: il rientro consentirà l'esecuzione delle misure cautelari ancora in piedi e la ripresa degli atti processuali.

