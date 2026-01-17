nba i clippers mettono la quinta i cavs battono i sixers sulla sirena

I Los Angeles Clippers continuano il loro momento positivo in NBA, con la quinta vittoria consecutiva nonostante l’assenza di Kawhi Leonard. Nella notte, la squadra ha superato Toronto 121-117 in overtime, grazie a un decisivo parziale di James Harden. Nel frattempo, i Cleveland Cavaliers hanno conquistato una vittoria all’ultimo secondo contro i Philadelphia 76ers. Questi risultati evidenziano il buon stato di forma delle squadre in questa fase della stagione.

Los Angeles (Stati Uniti), 17 gennaio – I Los Angeles Clippers sono senza dubbio una delle squadre più in forma del momento in NBA: la franchigia californiana – nonostante l’assenza di Kawhi Leonard, messo ko da un problema alla caviglia sinistra – nella notte ha infatti inanellato la sua quinta vittoria di fila (la dodicesima nelle ultime quattordici gare disputate) sconfiggendo i Toronto Raptors 121-117 dopo un tempo supplementare: sotto di otto lunghezze a 3’35” dalla fine, i Clippers hanno colmato il gap grazie a un 8-0 interamente confezionato da James Harden, che ha poi messo anche messo il punto esclamativo sulla vittoria dei suoi nel tempo supplementare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

