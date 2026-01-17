Nba Europe Silver | Progetto per sempre Ecco le 5 cose che ha detto il Commissioner
Il commissioner dell'Nba Silver ha riaffermato l’impegno del progetto europeo, sottolineando le prospettive di sviluppo a Milano e Roma. Durante la comunicazione, sono stati evidenziati l’importanza delle arene e l’adozione di un modello economico sostenibile e competitivo. L’obiettivo è consolidare la presenza dell’Nba in Europa, promuovendo un percorso duraturo e stabile nel continente.
In Europa per restare, non per provarci e basta. Il Commissioner NBA Adam Silver ha chiarito quanto sia importante il suo progetto di una lega nel Vecchio Continente, che sta provando a mettere in piedi con FIBA, in una tavola rotonda di oltre 40’ con una dozzina di giornalisti europei in un hotel del centro di Londra, incontro a cui La Gazzetta dello Sport ha avuto accesso in esclusiva per l’Italia. Il numero uno della lega Usa, con seduto alla sua destra il suo vice Mark Tatum e alla sua sinistra George Aivazoglou, managing director per l’NBA in Europa, ha chiarito l’avanzamento del progetto e le idee che lo guidano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
