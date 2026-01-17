Nasce la Zona Scolastica | strade sicure per gli studenti
A ridosso dei plessi da cui entrano ed escono i più piccoli prima o dopo le lezioni, scocca l’ora della " Zona Scolastica ". Ieri è stata pubblicata sull’albo pretorio l’ordinanza della delibera della Giunta dell’11 dicembre 2025, con la quale l’amministrazione Signorini intende procedere, tra le altre, all’implementazione del livello di sicurezza stradale. Un’ordinanza che fa parte di un "pacchetto" che prevede un generale riassetto della viabilità cittadina. Come nel caso della numero 7, quella delle "Zone 30", che invece regolamenta la circolazione e il transito per tutti i veicoli in alcune aree urbane ed extraurbane del territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
