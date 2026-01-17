Narni pensiline dei bus | Intervento di riqualificazione a metà percorso Tutte le zone interessate

A Narni, è in corso un intervento di riqualificazione delle pensiline dei bus, volto a migliorare le aree di attesa dei passeggeri. La manutenzione riguarda diverse zone del territorio, rispondendo a una problematica storica. Questa iniziativa mira a garantire spazi più sicuri e funzionali per coloro che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico locale.

Pensiline destinate ai passeggeri in attesa dei bus di linea: un problema annoso che sul territorio narnese si trascinava da molto tempo. L'assessore Luca Tramini, lo aveva detto all'inizio del suo mandato che avrebbe messo mano alla questione ed a quanto pare ha mantenuto la parola. Così, andando in giro per le strade del circondario di Narni, capita di imbattersi in prossimità delle "fermate" dei bus di linea, in delle pensiline nuove di zecca. "L'intervento - spiega Tramini -, può essere considerato a metà percorso. Abbiamo sistemato e riqualificato alcune pensiline situate in zone importanti della nostra rete viaria, ma ne mancano ancora un bel pò per chiudere il cerchio.

