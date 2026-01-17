NAPOLI VOMERO | rider indisciplinati guidano sui marciapiedi e contromano Sanzioni dei Carabinieri

A Napoli Vomero, i controlli dei Carabinieri hanno evidenziato comportamenti irregolari tra alcuni rider, che spesso circolano contromano, sui marciapiedi e senza documenti validi. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza stradale e sull’ordine pubblico, portando a sanzioni e interventi per garantire un ambiente più sicuro per cittadini e operatori. La lotta all’indisciplina rimane una priorità nel quartiere.

Controlli serrati al Vomero: sicurezza stradale a rischio per la corsa alle consegne rapide.. Spregiudicati, girano contromano, invadono i marciapiedi come fossero piste e spesso non hanno l'ombra di un documento di circolazione in regola. E' questo lo scenario emerso durante i controlli dei Carabinieri e della polizia locale al Vomero, dove l'attenzione si è concentrata soprattutto sul comportamento dei rider impegnati nelle consegne a domicilio. 8 i rider sanzionati, tutti per gravi violazioni del codice della strada. C'è chi è stato sorpreso a circolare contromano, chi non aveva assicurazione, casco o patente.

