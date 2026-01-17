Napoli Stellini | Bravissimi a vincere ma aumentano gli infortunati
Napoli, Stellini ha commentato la vittoria, sottolineando la bravura della squadra, pur evidenziando un aumento degli infortunati. “Le valutazioni sugli infortunati di stasera saranno fatte domani, abbiamo però una rosa sempre più ridotta”, ha detto l’allenatore. La situazione richiede attenzione, mentre i risultati positivi si affiancano alle difficoltà legate alla disponibilità dei giocatori.
Tempo di lettura: 2 minuti “Le valutazioni sugli infortunati di stasera saranno fatte domani, abbiamo però una rosa sempre più ridotta “. Lo ha detto il vice allenatore del Napoli Cristian Stellini a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo. Una gara in cui però sono stati costretti a uscire Elmas, Rrahmani e Politano, in una squadra con l’infermeria già piena. “ Posso dire – ha proseguito Stellini – che Elmas aveva giramenti di testa quando è uscito, forse è la conseguenza di una influenza, quindi non infortunio ma stato influenzale. Su Politano e Rrahmani ci sarà una valutazione nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
