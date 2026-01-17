Napoli-Sassuolo streaming gratis | la diretta live
Il Napoli affronta il Sassuolo nel 21° turno di Serie A, giocando al Stadio Diego Armando Maradona sabato 17 gennaio alle ore 18:00. Ecco tutte le informazioni sulla diretta streaming gratis per seguire la partita in tempo reale.
Il Napoli torna in campo oggi, sabato 17 gennaio, nel 21° turno di Serie A: al Stadio Diego Armando Maradona arriva il Sassuolo, con calcio d’inizio fissato alle 18:00. Per gli azzurri è una gara da vincere per rilanciare la corsa dopo i recenti pareggi, mentre i neroverdi cercano riscatto dopo lo stop contro la Roma. Il momento delle due squadre. Il Napoli, campione d’Italia in carica, arriva da due pareggi consecutivi contro Inter e Parma. La squadra di Antonio Conte ha mostrato solidità ma ora è chiamata a ritrovare brillantezza e concretezza negli ultimi metri. Il Sassuolo di Fabio Grosso è reduce dalla sconfitta contro la Roma e si presenta al Maradona con l’obiettivo di reggere l’urto e colpire in transizione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
