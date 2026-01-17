Napoli-Sassuolo secondo infortunio tra gli azzurri | problema muscolare per un titolarissimo

Nel match tra Napoli e Sassuolo, il club partenopeo ha dovuto affrontare un nuovo infortunio tra i suoi giocatori chiave. Rrahmani, titolare nella difesa azzurra, è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra, riducendo ulteriormente le opzioni disponibili. La squadra dovrà monitorare attentamente la situazione per valutare eventuali interventi e strategie di recupero.

Non solo Elmas, il Napoli continua a perdere pedine fondamentali nel corso di questo campionato. Contro il Sassuolo è arrivato il ko di un titolarissimo come Rrahmani, che ha dovuto lasciare il campo a 20 minuti dalla fine del match per un problema muscolare alla coscia sinistra. Di male in peggio per la squadra di Conte, già ricca di indisponibili. Rrahmani out per infortunio: condizioni da monitorare. Un Napoli sfortunatissimo quello di questa sera al Maradona. Dopo il cambio obbligatorio di Elmas, che ha chiesto la sostituzione toccandosi la tempia sinsitra estremamente stordito, è toccato anche ad Amir Rrahmani.

