Napoli-Sassuolo problema fisico anche per Politano | ma l' azzurro stringe i denti

Napoli-Sassuolo si fa nuovamente complicata a causa di problemi fisici nei giocatori azzurri. Dopo l'infortunio di Elmas e Rrahmani, anche Politano ha subito un problema muscolare alla coscia sinistra. La squadra dovrà gestire questa difficile situazione, sperando di recuperare al più presto gli atleti coinvolti.

Fiorentina, Kean è in dubbio per la partita contro il Bologna; Napoli-Sassuolo 1-0, Lobotka regala tre punti agli azzurri di Conte; Napoli-Parma formazioni ufficiali, i titolari per il recupero di Serie A: chi gioca al posto di Juan Jesus e le ultime su Neres; Neres salta Inter-Napoli, non sarà neanche in panchina: il brasiliano è ancora infortunato.

