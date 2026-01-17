Napoli-Sassuolo problema fisico anche per Politano | ma l' azzurro stringe i denti
Napoli-Sassuolo si fa nuovamente complicata a causa di problemi fisici nei giocatori azzurri. Dopo l'infortunio di Elmas e Rrahmani, anche Politano ha subito un problema muscolare alla coscia sinistra. La squadra dovrà gestire questa difficile situazione, sperando di recuperare al più presto gli atleti coinvolti.
Fiorentina, Kean è in dubbio per la partita contro il Bologna; Napoli-Sassuolo 1-0, Lobotka regala tre punti agli azzurri di Conte; Napoli-Parma formazioni ufficiali, i titolari per il recupero di Serie A: chi gioca al posto di Juan Jesus e le ultime su Neres; Neres salta Inter-Napoli, non sarà neanche in panchina: il brasiliano è ancora infortunato.
Napoli-Sassuolo, problema fisico anche per Politano: ma l'azzurro stringe i denti - Piove sul bagnato in casa Napoli, dopo Elmas, Rrahmani si fa male anche Politano: per lui un problema muscolare alla coscia sinistra. ilmattino.it
Napoli-Sassuolo, Elmas chiede il cambio ma non per un problema fisico: cos'è successo - Sassuolo, Eljif Elmas ha chiesto il cambio alla panchina dopo essersi accasciato al suolo. tuttomercatoweb.com
Napoli- Sassuolo, altro infortunio per gli azzurri: Elmas costretto al cambio - Elif Elmas è costretto ad abbandonare anzitempo la sfida tra Napoli e Sassuolo a causa di un problema fisico. msn.com
Il Napoli è avanti all’intervallo contro il Sassuolo! La decide un gol di Lobotka: come finisce al Maradona - facebook.com facebook
#Neres neanche in panchina per Napoli-Sassuolo: ecco il motivo x.com
